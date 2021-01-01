Login
Login
Ihr Servicekonto
Um einige unserer Online-Dienste nutzen zu können, benötigen Sie in unserem Serviceportal ein persönliches Servicekonto. Damit erhalten Sie Zugriff auf die Online-Anträge und Ihren persönlichen Postkorb.
Für die Anmeldung nutzen wir die BundID.
Warum brauche ich ein BundID-Konto?
Uns ist wichtig, dass wir sicher mit Ihnen kommunizieren können. Im Serviceportal werden Nachrichten ausschließlich verschlüsselt verschickt. Diesen Sicherheitsanspruch kann eine normale E-Mail nicht erfüllen.
Für das Login nutzen wir die zentrale BundID, den einfachen und sicheren Anmelde-Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Zentral bedeutet, dass Sie diesen Zugang später auch in Portalen und Online-Angebote anderer Behörden nutzen können. Dazu gehören die Angebote von Bund, Ländern, Städten, Gemeinden und Kreisen.
Einmal online registrieren und dann die gespeicherten Daten vielfach nutzen: dies ist die Idee der BundID.
Wichtig:
Wenn Sie im Serviceportal bereits über das Servicekonto.NRW angemeldet waren, ist es notwendig, dass Sie sich nun ein Nutzerkonto bei der BundID erstellen. Bitte nutzen Sie dafür unbedingt die gleiche E-Mail-Adresse wie in Ihrem Servicekonto.NRW-Zugang. Über Ihren neuen BundID-Zugang können Sie sich anschließend im Serviceportal anmelden. Ihre persönlichen Informationen und Nachrichten bleiben auf diesem Wege erhalten.
Servicekonto
BIS: Templatebasierte Anzeige (alt)
Suche ...
Sidebar / Kontakt Neuss
Kontakt
Stadtverwaltung Neuss
Markt 2
41460 Neuss
Tel. 02131 90-01
Fax 02131 90-2488
stadtverwaltung@neuss.de
www.neuss.de
Öffnungszeiten
- Mo.: Uhr
- Di.: Uhr
- Mi.: Uhr
- Do.: Uhr
- Fr.: Uhr
Hinweis: Für ein persönliches Gespräch empfehlen wir Ihnen, vorher einen Termin zu vereinbaren.