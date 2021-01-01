Ihr Servicekonto

Um einige unserer Online-Dienste nutzen zu können, benötigen Sie in unserem Serviceportal ein persönliches Servicekonto. Damit erhalten Sie Zugriff auf die Online-Anträge und Ihren persönlichen Postkorb.

Für die Anmeldung nutzen wir die BundID.

Warum brauche ich ein BundID-Konto?

Uns ist wichtig, dass wir sicher mit Ihnen kommunizieren können. Im Serviceportal werden Nachrichten ausschließlich verschlüsselt verschickt. Diesen Sicherheitsanspruch kann eine normale E-Mail nicht erfüllen.

Für das Login nutzen wir die zentrale BundID, den einfachen und sicheren Anmelde-Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Zentral bedeutet, dass Sie diesen Zugang später auch in Portalen und Online-Angebote anderer Behörden nutzen können. Dazu gehören die Angebote von Bund, Ländern, Städten, Gemeinden und Kreisen.

Einmal online registrieren und dann die gespeicherten Daten vielfach nutzen: dies ist die Idee der BundID.