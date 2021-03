Ihr Servicekonto

Um einige unserer Online-Dienste nutzen zu können, benötigen Sie ein Konto von Servicekonto.NRW. Ihr persönliches Konto können Sie mit wenigen Klicks erstellen. Sofern Sie schon registriert sind, melden Sie sich mit Ihrem bereits bestehenden Konto hier im Serviceportal an.

Wie die Stadt Neuss sind derzeit viele Behörden in Nordrhein-Westfalen dabei, ihre Dienstleistungen zu digitalisieren und bieten dabei Portale wie das Serviceportal Neuss an. Damit die Nutzung verschiedener Portale (etwa von Städten, Kreisen und Landesbehörden) für Sie komfortabler ist, greift die Stadt Neuss auf das Servicekonto.NRW zurück. Damit können Sie sich in sämtlichen Portalen der Behörden in Nordrhein-Westfalen anmelden und müssen nicht für jedes Portal ein neues Konto einrichten, etwa nach einem Umzug. Nach einer Registierung können wir über das Serviceportal durch eine sichere Verbindung mit Ihnen kommunizieren.

Um sich zu registrieren oder Ihr bereits vorhandes Konto zu nutzen, folgen Sie einfach dem Link unten. Bei der Registrierung haben Sie die Möglichkeit sich mit dem neuen Personalausweis zu identifizieren oder einen selbstgewählten Benutzernamen zu verwenden. Nach Abschluss der Registrierung können Sie sich über das Servicekonto.NRW beim Serviceportal der Stadt Neuss anmelden.

Weitere Informationen zum Servicekonto.NRW finden Sie in unserer Hilfe oder auf der Seite des Servicekonto.NRW.